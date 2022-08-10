WhatsApp تطلق مزايا جديدة أكثر خصوصية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عن طرحها مزايا جديدة على تطبيق WhatsApp للتراسل الفوري تتيح للمستخدمين مغادرة مجموعات الدردشة دون إخطار الآخرين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا” بأن المزايا الجديدة تسمح للمستخدمين أيضاً بالتحكم في من يمكنه رؤيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت وذلك في إطار تحديث الخصوصية الخاص بتطبيق المراسلة.

كما ستتيح المزايا الجديدة منح المستخدمين إمكانية منع الأشخاص من أخذ لقطات للشاشة فيما يتعلق بالرسائل التي يتم عرضها لمرة واحدة والتي تم تصميمها لتختفي بعد فتحها بهدف سعي ميتا الاستمرار في تعزيز سياسة الخصوصية المتعلقة بالمحادثات عبر الإنترنت.

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