إضاءات حلبية ضمن ندوة للباحث عبدالله حجار

حلب-سانا

تضمنت الندوة التي ألقاها الباحث التاريخي عبد الله حجار بالمركز الثقافي العربي في العزيزية قراءة في كتاب إضاءات حلبية الذي يعد جزءاً من السلسلة الوثائقية إضاءات حلبية وتتحدث عن معالم حلب الاثرية.

وتتضمن السلسلة إضاءات اجتماعية وثقافية في ثلاثين موضوعاً مختلفاً عن مدينة حلب وأعلامها وذكرياتها بالإضافة إلى الحديث عن التراث الثقافي المادي فيها بما يتضمنه من المباني الأثرية والتراث اللامادي ولاسيما من الناحية الاجتماعية إضافة إلى إضاءات عن المثقفين والرواد في المدينة ودور المطابع والمكتبات والكتب في هذا التراث العريق.

وبدأ المحور الأول من الندوة بالحديث عن حلب القديمة وأهمية إعادة إعمارها ولاسيما فيما يخص الأسواق والخانات الأثرية فيها وأوضح حجار في تصريح لمراسلة سانا ـن كتابه إضاءات حلبية يتضمن صوراً ملونة عن حلب تضم ذكريات اجتماعية في تاريخ هذه المدينة لكون الحالة الاجتماعية تعتبر شيئاً مهماً وأساسياً كتراث لامادي إلى جانب أهمية المباني الأثرية وإعادة إعمارها.

وأشار مدير المركز الثقافي العربي في العزيزية جهاد الغنيمة إلى أهمية مثل هذه النشاطات الثقافية الهادفة التي تندرج ضمن سلسلة التعريف بالتراث لتقديم لمحة أثرية وتاريخية عن حلب والإضاءة على عائلات حلبية كان لها دور محوري وتركت بصمة واضحة في تاريخ المدينة.

وأكد أهمية الحديث عن المعالم الأثرية التي تعتبر نقطة استقطاب للسياح لافتاً إلى تاريخ بعض الجمعيات الثقافية والفكرية التي سلسل الباحث حجار تاريخها من حيث تأسيسها الأمر الذي يعتبر مهماً للأجيال الشابة لتحافظ على هذا التراث لكونه يوثق لحقب زمنية مهمة.

ومن الحضور بين المهندس مجدي الصاري رئيس الجمعية الفلكية السورية بحلب وعضو مجلس إدارة جمعية العاديات ضرورة إعطاء فكرة عن تراث مدينة حلب العريق الممتد عبر آلاف السنين مبيناً أهمية الندوات التراثية التوعوية بشكل عام لتثقيف الشباب لكون التراث جزء من تاريخنا.

زينب شحود

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