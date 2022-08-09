انطلاق بطولة الجمهورية لفروسية القفز على الحواجز

ريف دمشق-سانا

قص فرساننا شريط افتتاح بطولة الجمهورية لقفز الحواجز اليوم على أرض نادي الباسل بالديماس في ريف دمشق الذي يستضيف البطولة حتى يوم الجمعة المقبل لجميع الفئات.

البطولة التي تقام وفق الشروط والمعايير المتبعة في البطولات الدولية لقفز الحواجز شهدت منافسات يومها الأول ثلاث مباريات الأولى للفئة الصغرى “سمول تور” لارتفاع 110 سم والثانية للمتوسطة “ميديوم تور” لارتفاع 120 سم والثالثة للعليا “بيغ تور” لارتفاع 130 سم وجرت منافساتها في شوط واحد لكل فئة على حدة.

وتعود المنافسات لتتجدد غداً مع إقامة مباريات الفئات الثلاث المذكورة بينما تقام بعد غد مباريات فئة الأطفال وفئات “ميني تور” و”اماتور” أما اليوم الرابع فهو الحاسم حيث ستقام المباريات النهائية لفئات السمول والميدوم والبيغ على أن تسبقها مباريات لفئات البراعم والمرور والتحضيري.

يشار إلى أنه يتم تجميع نتائج الفرسان ضمن كل فئة على حدة في جميع المباريات التي خاضوها خلال أيام البطولة ليتوج في النهاية بطل كل فئة وفقاً للأخطاء الاقل بنهاية البطولة.

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