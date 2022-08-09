موسكو: رغبة واشنطن بالتفتيش بموجب معاهدة ستارت (استفزاز)

موسكو-سانا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف رغبة واشنطن بإجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت بالاستفزاز.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريابكوف قوله اليوم: إن “الإخطار الذي تم تلقيه من الجانب الأمريكي حول نيته إجراء تفتيش على أراضينا في الأيام المقبلة وفي الظروف الحالية بمثابة استفزاز صريح”.

ودعا ريابكوف الولايات المتحدة إلى التخلي عن الإجراءات غير المثمرة والتي لا تفيد القضية ومواصلة التعاون الوثيق من أجل استئناف عمليات التفتيش المنصوص عليها في المعاهدة على أساس واقعي ومتساو في أسرع وقت ممكن.

وأشار ريابكوف إلى ظهور عقبات إضافية مع الدول الغربية أمام استئناف أنشطة التفتيش بموجب المعاهدة.

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