العدل تعلن بدء التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين لعام 2023

دمشق-سانا

أعلن مكتب الخبرات القضائية في وزارة العدل عن بدء التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين لعام 2023 بدءاً من الأحد الواقع في 18-9-2022 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع في 20-10-2022.

وبحسب بيان نشرته الوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم فإنه يشترط على الراغب بالتسجيل في جدول خبراء عام 2023 أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وخالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه وأن يكون ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها إلا إذا كانت الخبرة المطلوبة في المحافظة بأحد مجالات الاختصاص التي تتطلب معارف فنية خاصة وكان العدد المسجل من الخبراء لا يفي بالحاجة.

وجاء في الكتاب أنه يشترط أيضاً على المرشح أن يكون قد مارس العمل في اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل وحائزاً على إحدى الشهادات السورية أو ما يعادلها أو الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص وتعد من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

كما اشترط الكتاب على المرشح أن يكون غير مطرود أو معزول من أي عمل في الدولة وأن يحوز موافقة الجهة التي يعمل لديها إن كان من العاملين في الدولة مع تزكيته كخبير أو يحوز رخصة ممارسة المهنة إن كان المرشح من خبراء التقييم العقاري المشمولين بأحكام القانون 8 لعام 2012 وكذلك وثيقة من جمعية المحاسبين القانونيين لخبراء المحاسبة في حال كان المرشح منتسباً للجمعية.

وعن طريقة التقدم أشار الكتاب إلى أنه على الراغب في التسجيل التقدم إلى اللجنة الفرعية لانتقاء الخبراء بطلب اشتراك من مطبوعات صندوق التعاون في وزارة العدل يحوي المعلومات الآتية: الاسم الثلاثي والمسكن ورقم الهاتف ونوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل بها والوثائق التي جرى ذكرها سابقاً ضمن المدة المحددة.

يوسف الحيدر

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