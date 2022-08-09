الكاتب الحر غزال يوقع عمله الروائي الأول بدار الأسد للثقافة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة الأنشطة بدار الأسد للثقافة باللاذقية حفل توقيع الكاتب الحر غزال لعمله الروائي الاول “ملأت فراغا” وسط حضور عدد من الأدباء والمهتمين.

وترصد الرواية تحولات مدينة اللاذقية وريفها تحت وطأة الحرب من خلال مجموعة العلاقات الإنسانية التي تربط بين شخوصها ضمن شكل سردي جديد اسماه الكاتب “ما بعد الرواية” دمج فيه القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً والفيلم السينمائي وقدم شكلاً جديداً في قصص الخلفية بسبك لغوي متقن وشفاف يجذب القارئ.

ويرى غزال صاحب المجموعتين القصصيتين “فاتحة العصيان وآخر الزبد” والعديد من المقالات والدراسات أن الرواية جاءت مع نضج التجربة القصصية واكتمال التجربة السردية ومقولة الكاتب التي لا تتسع لها القصة فالرواية كما يراها أرحب وأوسع وهي الشكل الأكمل للكتابة القصصية.

وفي القراءة النقدية للعمل الروائي اعتبر الأديب والناقد نذير جعفر أن رواية “ملأت فراغا” جمعت بين الإنساني والبطولي والحب فهي رواية للمدينة وريفها وتحولاتها في زمن الحرب وحكاية حب شفافة وشاعرية فيها رقي ومشاعر عالية.

وأوضح أنها رواية معاصرة بدأت مع الحرب وما زالت مستمرة حتى اليوم لترصد الجانب البطولي والعلاقات الإنسانية لشخصياتها المتعددة في إطار فضائها الزماني والمكاني وجماليات التعبير الفني لتنتمي الرواية لتنوع وتعدد الأصوات وتبتعد عن الترهل والنمطية ولتذخر بالتشويق بدءاً من العنوان الذي يشكل عتبة الاغواء الاولى للمتلقي مرورا حتى بالإهداء وأسماء الشخصيات.

وتقع الرواية الصادرة عن دار الفرقد للنشر والتوزيع في خمسة فصول و239 صفحة من القطع المتوسط.

فاطمة ناصر

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