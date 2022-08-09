مشاركة المرأة الفاعلة في انتخابات الإدارة المحلية القادمة محور لجلسة حوارية في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

تأكيداً على دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة استضافت صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس جلسة حوارية لسيدات رائدات بالمحافظة تجسيداً للحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية لعام 2022.

عضو مجلس الشعب سهام عثمان استعرضت في مداخلتها نماذج مضيئة لسيدات سوريات كان لهن الدور والحضور الفعال في تطوير المجتمع والارتقاء به لافتة إلى أهمية دور النساء كمساهمات في عملية النهضة والإعمار بعد سنوات الحرب.

علياء محمود رئيس مجلس محافظة طرطوس تحدثت عن أهمية مشاركة المرأة بالترشح والانتخاب كونها تمثل أكثر من نصف المجتمع وهي الركيزة الأساس لصلاحه ونهوضه فضلاً عن كونها تمتلك طاقات وامكانيات كبيرة تخولها القيام بمهام قيادية ريادية تمكنها من المساهمة بتطور المجتمع والارتقاء به.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ولادة جلب توقفت عند الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الشعبية والمديريات الخدمية لعمل المرأة لتأخذ دورها الحقيقي في بناء المجتمع.

واشارت سمية فياض ممثلة مديرية الأوقاف إلى أهمية الندوة للتركيز على الدور الإيجابي للمرأة وأهمية مشاركتها بالمجالس المحلية انطلاقا من المكانة التي منحها الإسلام حيث أعطاها كامل حقوقها وساواها بالرجل.

ولفتت المهندسة سراب إلى الأثر الذي استطاعت أن تتركه المرأة في المجتمع حيث تفوقت في كثير من القطاعات وشغلت مواقع مهمة في مفاصل الحياة مؤكدة دور الشابات في هذه المرحلة لإحداث التطور الإيجابي الذي ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخدم أهداف المجتمع في جميع القطاعات.

مديرة المركز الاذاعي والتلفزيوني في محافظة طرطوس الإعلامية اسيمة حسن اعتبرت الجلسة نوعاً من شحذ الهمم تشجيعاً للمرأة على الترشح والانتخاب لتقول كلمتها ولتثبت وجودها بقوة أكبر.

وأشار حسين محمد مدير مؤسسة بصمة شباب سورية بطرطوس إلى أن مشاركة المؤسسة بهذه الجلسة الحوارية لتشجيع المرأة على ممارسة حقوقها وواجباتها لتثبت مكانتها البناءة بالمجتمع ولتكون أقوى وأكثر حضوراً وفاعلية.

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام مع مؤسسة بصمة شباب سورية أطلقت في 5 آب الحالي الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية لعام 2022 تحت عنوان أنت تستطيعين.. أنت تستحقين.

فاطمة حسين