قصائد غزلية ووجدانية ووطنية في (أصبوحة شعرية) بثقافي الشيخ بدر

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات الأصبوحة الشعرية التي أقيمت اليوم بالمركز الثقافي في الشيخ بدر بطرطوس إلقاء مجموعة من القصائد الغزلية والوجدانية والوطنية قدمها الشعراء فادي حسن ويوسف خليل ووعد صبح.

الشاعر يوسف محمد خليل قدم ثلاث قصائد هي “ما زلت أكتب” و”يا ليل” وأخرى غزلية بعنوان “قصة وردة” موضحاً في تصريحه لـ سانا أنه يجد موهبته في النصوص النثرية الحرة التي تفتح آفاقاً من الحرية أمام شعره.

أما الشاعر فادي حسن فألقى قصائد وطنية قومية تتعلق بحب الشام وترابها وتاريخ الأمة العربية وقصائد غزلية تحاكي الواقع وانعكاساته على هذا الجيل وتتغزل بالأنثى بشكل عام سواء كانت الأرض الأم أو المرأة وتتراوح القصائد بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة المحكي باللهجة الدارجة.

واختتمت الأصبوحة بباقة شعرية متنوعة للشاعرة وعد صبح بدأتها بقصيدة مهداة للجيش العربي السوري من الشعر العمودي الموزون بعنوان “جيش الكرامة” إضافة إلى بعض القصائد الوجدانية والغزلية بالشعر العمودي الفصيح وهي “لا تبعد الحب” و”رياء” وقصائد غزلية محكية.

نجوى العلي

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