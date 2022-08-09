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قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في الضفة الغربية

2022-08-09

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية وذلك خلال مظاهرات تندد بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي لمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم كما اعتدت على الفلسطينيين في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وأطلقت عليهم قنابل الغاز السام.

وعم إضراب شامل اليوم جميع مناحي الحياة في مدن وبلدات الضفة الغربية احتجاجا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وتنديدا باستشهاد 3 فلسطينيين في نابلس كما استشهد شاب خلال مظاهرة وسط مدينة الخليل.

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