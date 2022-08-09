إصابة فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين الذين تظاهروا عقب الإعلان عن إضراب شامل اليوم في مدن وبلدات الضفة الغربية ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة في الصدر.

كما أغلقت قوات الاحتلال منطقة عقبة حسنة المؤدية لعدة قرى غرب مدينة بيت لحم وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين فيها.

وعم أضراب شامل اليوم جميع مناحي الحياة في مدن وبلدات الضفة الغربية احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وتنديدا بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال صباحاً في البلدة القديمة بمدينة نابلس وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات.

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