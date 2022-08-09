20 أسيراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال يبدؤون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على جرائمه

القدس المحتلة-سانا

بدأ 20 أسيراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي خوض معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الأسرى بدؤوا اليوم إضراباً عن الطعام تنديداً بانتهاكات الاحتلال وبسياسة الإهمال الطبي المتعمد وبإعادة اعتقال الصحفي الفلسطيني نضال أبو عكر الذي أمضى في معتقلات الاحتلال نحو 18 عاماً.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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