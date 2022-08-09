استمرار التحذيرات في بعض مناطق الصين من درجات الحرارة المرتفعة

بكين-سانا

جددت الصين اليوم إنذار اللون البرتقالي لدرجات الحرارة المرتفعة مع استمرار موجات الحر الشديدة في العديد من المناطق في البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز الصيني للأرصاد الجوية قوله اليوم إن درجات الحرارة في أجزاء من شنشي وهوبي وتشونغتشينغ وجيانغسو وشينجيانغ قد تتجاوز 40 درجة مئوية داعياً سكان هذه المناطق إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس السيىء مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان حيث يمثل اللون الأحمر أشدها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency