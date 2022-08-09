إضراب شامل في الضفة الغربية احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

عم إضراب شامل اليوم مدن وبلدات الضفة الغربية احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الإضراب الذي دعت له حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) شمل جميع مناحي الحياة تنديداً بجرائم الاحتلال التي كان أحدثها الجريمة التي ارتكبها في البلدة القديمة في نابلس اليوم وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات.

وقالت الحركة في بيان إن دماء أبنائها الشهداء إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه وغيرهم لن تذهب هدرا ولن ينال الاحتلال من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى على العهد ويواصل مقاومته حتى تحرير الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتابعت الحركة.. “منذ صمت العالم على احتلال فلسطين وشعبنا لن تتوقف في شرايين أبنائه أحلام الحرية والحياة والخلاص من الاحتلال رغم القهر والظلم والتصعيد والعدوان” مضيفة.. “نحن ماضون في مقاومتنا الوطنية وفي مواجهة الموت بالحياة والهدم بالبناء وراسخون على الكفاح الوطني ومستمرون في المواجهة والتحدي رغم كل استهداف يهدف إلى النيل من عزيمتنا متمسكين بمبادئنا وإيماننا الراسخ بحتمية النضال المستمر حتى النصر وانتزاع الحرية والاستقلال”.

ودعت فتح إلى مظاهرات في مدن وبلدات الضفة عصر اليوم.

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