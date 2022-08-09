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عــاجــل الدفاع الروسية: تم إسقاط طائرة من طراز “ميغ-29” تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة “توريتسكويه” بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليلة الماضية

مراسل سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي

2022-08-09

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الدفاع الروسية: تم إسقاط طائرة من طراز “ميغ-29” تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة “توريتسكويه” بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليلة الماضية

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