مراسل سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي

الثلاثاء / 9 / 08 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
روسيا.. حكم بالسجن على متورط بتمويل الإرهابيين في سورية
2022-08-09
ألوان من الطبيعة السورية في معرض تشكيلي للفنان وليد علي والإعلامية فيروز نصر في نانجينغ الصينية
2022-08-09
سفارتا إندونيسيا والفلبين تقيمان مسابقة رياضية بالذكرى الـ 55 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا
2022-08-08
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(الخوذ البيضاء) يفبركون مقاطع فيديو لضربات جوية في إدلب
2022-08-08
المقداد لـ نخالة: سورية تدعم نضال الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ورده البطولي على جرائم الاحتلال
2022-08-07
المقداد وعبد اللهيان يؤكدان في اتصال هاتفي مواقف سورية وإيران الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية
2022-08-07
الجعفري يبحث مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في سورية آليات تنفيذ مشاريع التعافي المبكر
2022-08-07
محليات
صيانة طرق في بلدة المزيريب بريف درعا
2022-08-09
مبادرة لتعزيز النظافة والوقاية من الأمراض في مدارس درعا البلد
2022-08-09
الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2022-08-09
فرق جوالة لتنمية مهارات الشباب التعليمية والحياتية بريف السويداء
2022-08-09
ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات الإدارة المحلية بحلب
2022-08-08
بتكليف من الرئيس الأسد.. محافظ اللاذقية يقدم واجب العزاء باللواء علي حيدر
2022-08-08
ثمانون بحثاً علمياً تخصصياً في المؤتمر الثاني لعلم الأمراض الجزيئي
2022-08-08
رياضة
الاتحاد أهلي حلب بطلاً لدوري كرة القدم لفئة الناشئين
2022-08-08
الروسي مدفيديف يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي
2022-08-08
المرحلة الثانية من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه في الـ17 من الجاري
2022-08-08
زينة عزام موهبة واعدة في رياضة الكيك بوكسينغ بالسويداء
2022-08-08
استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.. نادي الكرامة يتعاقد مع البرازيلي سافيو
2022-08-08
الروسية كاساتكينا تفوز بأول ألقابها في دورة سان خوسيه الأمريكية للتنس
2022-08-08
إشبيلية يعلن ضم اللاعب إيسكو
2022-08-08
اقتصاد
خبراء أوروبيون: الجفاف يهدد إنتاج الطاقة في أوروبا
2022-08-09
على وقع أزمة أسعار الطاقة… خطة أوروبا لخفض استهلاك الغاز تدخل حيز التنفيذ
2022-08-09
ارتفاع أسعار الذهب محلياً
2022-08-09
تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
2022-08-09
نحو 668 طناً تقديرات إنتاج ثمار الجوز بحماة
2022-08-08
توزيع 594 مليون ليرة من أرباح مؤسسة التبغ على العاملين فيها
2022-08-08
الدولار يتراجع ويخسر بعض مكاسب بيانات التوظيف
2022-08-08
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
استشهاد مواطن جراء اعتداء لقوات الاحتلال التركي على محيط تل تمر بريف الحسكة
السيد نصر الله: سورية تخطت الحرب الكونية ويجب رفع الصوت لرفع الحصار والعقوبات عنها
الحرارة إلى انخفاض وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
وزارة الدفاع تُنجز استحقاق قانون تعدد الإصابة… أكثر من 5 آلاف جريح مستفيد
الداخلية تمدد العمل في بعض وحداتها خلال الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(الخوذ البيضاء) يفبركون مقاطع فيديو لضربات جوية في إدلب
التنظيمات الإرهابية تجدد اعتداءاتها على بلدة جورين بريف حماة
الحسكة.. أضرار مادية ونزوح عدد من الأهالي جراء عدوان تركي على منطقة أبو راسين
المقداد لـ نخالة: سورية تدعم نضال الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ورده البطولي على جرائم الاحتلال
سورية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوهم إلى وحدة الصف والقرار لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
عــاجــل
الدفاع الروسية: تم إسقاط طائرة من طراز “ميغ-29” تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة “توريتسكويه” بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليلة الماضية
مراسل سانا: سقوط قذيفتين أطلقتهما طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي على حيي المحمقية و الحزام الغربي في مدينة القامشلي
2022-08-09
2022-08-09
Rem
سابق
على وقع أزمة أسعار الطاقة… خطة أوروبا لخفض استهلاك الغاز تدخل حيز التنفيذ
التالي
إضراب شامل في الضفة الغربية احتجاجاً على جرائم الاحتلال
انظر ايضاً
الدفاع الروسية: تم إسقاط طائرة من طراز “ميغ-29” تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة “توريتسكويه” بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الليلة الماضية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved