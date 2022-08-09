مبادرة لتعزيز النظافة والوقاية من الأمراض في مدارس درعا البلد

درعا-سانا

قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد نفذ يافعون مبادرة لتعزيز النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض والأوبئة في مدرسة البعث بمنطقة درعا البلد.

وتضمنت المبادرة التي تشارك فيها اليافعون مع متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري أعمال تنظيف للمرافق العامة في المدرسة وإعادة تأهيل صنابير المياه.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور احمد المسالمة لمراسل سانا اليوم أن المبادرة جاءت ثمرة وختاماً لبرنامج مهارات الحياة الذي حضر جلساته 123 يافعاً على مدار شهرين في درعا البلد وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مبيناً أن الغاية من المبادرة تأمين مصدر مائي نقي وصالح للشرب مع الحماية من خطر الإصابة بأمراض التهاب الكبد والإسهال والجفاف واضطرابات الجهاز الهضمي والتيفوئيد وغيرها.

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