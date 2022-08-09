إيران تطلق قمراً صناعياً من قاعدة بايكونور في كازاخستان

طهران-سانا

أطلقت إيران اليوم القمر الصناعي “خيام” من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية أنه تم إطلاق القمر الصناعي الإيراني بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار الصناعية “سويوز” الذي سيوصله إلى مداره المحدد على بعد 500 كيلومتر من الأرض.

وكان وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور أعلن أمس أن إطلاق هذا القمر يمثل بداية لتعاون استراتيجي بين إيران وروسيا في مجال الفضاء مشيراً إلى أنه يشكل خطوة كبيرة للغاية لتوفير البيانات الفضائية للدولة حيث يمكن استخدام صوره بدقة عالية لتوسيع تطبيقات الدولة الفضائية في مجالات البيئة والزراعة.

ولفت زارع بور إلى أن القمر الصناعي “خيام” يزن 600 كيلوغرام موضحاً أن إيران ستطلق المزيد من هذه الأقمار الصناعية خلال الفترة المقبلة لتحسين قدراتها في هذا المجال.

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