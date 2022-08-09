نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن العقوبات غير المجدية ضد روسيا

براتيسلافا-سانا

دعا نائب رئيس البرلمان السلوفاكي يوراي بلانار دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العقوبات غير المجدية والفاقدة للمعنى التي تفرضها على روسيا.

وقال بلانار في تعليق اليوم إن “على دول الاتحاد إعادة تقييم مواقفها تجاه الحرب في أوكرانيا والاستثمار في إجراء مفاوضات سلمية وإيجاد حل للأسباب التي أدت إلى وقوع الحرب وليس إرسال الأسلحة” لافتاً إلى أن الاتحاد “قام بتقديم 2.5 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا دون أن يكون لدى أحد القدرة على تتبع أين انتهت هذه الأموال”.

وأشار بلانار إلى أن الثمن الأعلى للعقوبات المفروضة على روسيا تدفعه دول أوروبا الشرقية حيث وصلت الأسعار فيها إلى مستويات عالية جداً كما أن وضعها الاقتصادي يزداد تعقيداً جراء الظروف الراهنة.

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