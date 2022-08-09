تفعيل طابعة رقمية ذات دقة عالية في عقارية حماة لإنتاج خرائط طبوغرافية كبيرة

حماة-سانا

وضعت مديرية المصالح العقارية في حماة بالخدمة طابعة رقمية حديثة بتكلفة 250 مليون ليرة لإنتاج خرائط وتصاميم طبوغرافية وعقارية بدقة عالية وبمقاطع كبيرة تتجاوز 2.5 متر مربع وبتكلفة لا تتجاوز 3 آلاف ليرة لتخفيف الأعباء المالية عن المراجعين.

وبين مدير المصالح العقارية المهندس ريمون نجار لمراسل سانا أنه تم تزويد المديرية بهذه الطابعة لدعم عمل مختلف الدوائر فيها وتوفير بيئة مناسبة لإنتاج مخططات ورسوم ورقية تلبي احتياجات المديرية وخاصة دوائر المساحة كما تلبي احتياجات المراجعين للحصول على مختلف أنواع المخططات والخرائط الطبوغرافية التي يحتاجونها في معاملاتهم الافرازية أو العقارية لمختلف التراخيص الصناعية والحرفية والتجارية والزراعية والعمرانية بسعر التكلفة الذي يبلغ 3 آلاف ليرة وتوفير العناء عليهم حيث تبلغ تكلفة طباعة الخريطة الواحدة في المكاتب الخاصة 25 ألف ليرة.

وأضاف نجار إن الطابعة الرقمية الحديثة توفر خدمات الرسوم العقارية والطبوغرافية لكل مجالس البلدات والمدن في المحافظة والتي بحاجة إلى خرائط مقاطع كبيرة في المخططات الطبوغرافية.

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