أنطونوف: دعم الولايات المتحدة لنظام كييف لا يساهم في التسوية السلمية للأزمة

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن دعم واشنطن لنظام كييف وتقديم مساعدات إضافية له يساهم في صب الزيت على النار في الصراع الأوكراني ويجعل الامور تقترب من خط خطير في المواجهة بين واشنطن وموسكو.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله في تصريح اليوم إن “تخصيص الولايات المتحدة مبلغ مليار دولار إضافي لدعم نظام كييف يؤكد أن الولايات المتحدة لا تنوي الاستماع إلى صوت العقل والمنطق وأنها لن تساهم في التسوية السلمية للأزمة” مضيفاً إن “الولايات المتحدة تنجذب وتنخرط أكثر فأكثر في الصراع وتقترب من خط خطير في المواجهة”.

ولفت أنطونوف إلى أن مثل هذه التصرفات الأميركية لن تقدم أي شيء جيد للسلام والأمن ولن تؤدي إلا إلى إطالة احتضار النظام الأوكراني وتأجيج الصراع القائم.

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