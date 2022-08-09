استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 40 خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب 40 آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلاً واستهدفته بقذيفة صاروخية ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

بدوره ذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 إصابة بينها 5 بجروح خطيرة بعد محاصرة قوات الاحتلال إحدى البنايات في البلدة القديمة وتفجيرها ما ألحق دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات المجاورة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقاً مشدداً على حارات البلدة وأغلقت جميع مداخلها وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية برقة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات.

وتعتدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي على المدن والبلدات الفلسطينية وتجرف الأراضي وتقطع الأشجار بهدف توسيع مخططاتها الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها بلدتي عزبة الجراد شرق طولكرم وحوسان غرب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 20 فلسطينيا في الضفة الغربية.

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