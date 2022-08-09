ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في انتخابات الإدارة المحلية بحلب

حلب-سانا

أقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة حلب مساء اليوم ورشة عمل ضمن الحملة الوطنية (أنت تستطيعين.. أنت تستحقين) لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والفعاليات المجتمعية للتعريف بدور المرأة وضرورة مشاركتها بالانتخابات القادمة للإدارة المحلية وتفعيل دورها بالمجتمع وذلك في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبينت عضو مجلس إدارة هيئة شؤون الأسرة القاضية نظيرة داؤود أن هذه الورشة تأتي للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية وبالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وتعزيز وصولها إلى عضوية المجالس المحلية حيث سبق للمرأة مشاركتها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية داعية لتفعيل دور المرأة في بناء المجتمع والمساهمة الفاعلة في انتخابات الإدارة المحلية.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب المهندسة ذكرى حجار أهمية الورشة لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة السورية في مجالس الإدارة المحلية من خلال الانتخابات وممارسة حقها الطبيعي الذي كفله الدستور بالترشح منوهة بمشاركة مجموعة من السيدات المتميزات بعملهن في المجتمع في الدوائر الحكومية والجمعيات الأهلية والحوار الفاعل للوصول إلى كل امرأة في منزلها وحثها للمساهمة في هذه الانتخابات سواء بالترشح أو الانتخاب.

وقالت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتورة سهام الخاطر: “إن إطلاق الحملة الوطنية هدفه تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية بحلب واثبات جدارتها بممارسة دورها في هذا الاستحقاق انطلاقاً من ثقلها الديموغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع منوهة بالتجارب الناجحة للنساء القياديات في المجتمع”.

وتحدث عدد من المشاركات عن ضرورة ممارسة المرأة لدورها في المجالس المحلية بتحقيق التنمية في المجتمعات المحلية وتعزيز مبدأ الديموقراطية وأن يتصفن بالخبرة والقدرة على التفاعل مع المواطنين وتنفيذ مطالبهم الخدمية منوهين بصمود المرأة السورية أثناء الحرب والقيام بواجبها جنباً إلى جنب مع الرجل في المنزل والعمل ودورها بتعزيز الوعي الثقافي في المؤسسات والدوائر الحكومية والجمعيات الأهلية والمشاركة في إعادة بناء سورية.

قصي رزوق

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