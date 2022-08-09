اغتيال مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني بمخيم عين الحلوة

بيروت-سانا

اغتال مسلحون مجهولون اليوم مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني سعيد العسوس في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا للعسوس عند زقاق السوق في مخيم عين الحلوة وأطلقوا الرصاص عليه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن حالة من الاستنفار الأمني تسود المخيم بعد حادثة اغتيال العسوس.

يذكر أن العسوس تسلم مؤخرا مهمة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بتكليف من السفارة الفلسطينية في بيروت.