بتكليف من الرئيس الأسد.. محافظ اللاذقية يقدم واجب العزاء باللواء علي حيدر

اللاذقية-سانا

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال اليوم واجب العزاء لذوي اللواء علي حيدر الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

وأعرب ذوو الفقيد عن خالص شكرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد ومواساتهم بفقيدهم الراحل والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

وقال المحافظ هلال خلال مجلس العزاء في قرية حلة عارا بريف جبلة: “أتشرف بنقل تعزية السيد الرئيس بشار الأسد وصادق مواساته برحيل اللواء حيدر الذي حمل قيّم الصدق والالتزام والوفاء خلال مسيرته المكللة بالبطولات والانتصارات منذ حرب تشرين مروراً بمعارك الشرف ضد الغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية وليس انتهاء بالمعارك ضد تنظيم (الإخوان المسلمين) الإرهابي”.

ولفت المحافظ هلال إلى أن سفوح جبل الشيخ وأراضي بيروت والجنوب اللبناني وغيرها تشهد على بطولات وشجاعة وصلابة الراحل حيدر مذكراً بتكريمه من قبل القائد المؤسس حافظ الأسد وتقليده وسام البطولة.

شارك في تقديم واجب العزاء نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي.

والراحل علي حيدر من مواليد قرية حلة عارا بريف جبلة عام 1938 تخرج في الكلية الحربية بمصر أثناء الوحدة معها عام 1958 وتدرج بالرتب العسكرية وتسلم مهمة قيادة القوات الخاصة في الجيش العربي السوري عام 1970 وشارك في حرب تشرين التحريرية وصد العدوان الإسرائيلي على لبنان وغيرها من معارك الشرف والبطولة.

بسام الإبراهيم

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