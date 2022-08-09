ثمانون بحثاً علمياً تخصصياً في المؤتمر الثاني لعلم الأمراض الجزيئي

دمشق-سانا

بهدف مواكبة التطورات العلمية ومستجداتها في المجالات الطبية والعلاجية وتشجيعا للأبحاث العلمية التخصصية انطلقت اليوم في فندق الشام بدمشق أعمال المؤتمر الثاني لعلم الأمراض الجزيئي الذي تقيمه هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع الرابطة السورية لعلم الأمراض بمشاركة ودعم 19 جهة وزارية وعلمية وبحثية وأكاديمية وطبية ودوائية ونقابية وإنسانية وتنموية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر من باحثين ومختصين داخل سورية وخارجها على مدى ثلاثة أيام 80 بوسترا وبحثاً علمياً تركز على محاور عدة تتضمن علم الأمراض الجزيئي و التقانة الحيوية الطبية والخلايا الجذعية والتقانة النانوية الطبية وتطبيقات الوراثة الجزيئية في تشخيص وعلاج الأمراض والتطبيقات السريرية في أورام الثدي والرئة والسبيل التنفسي والأورام الليمفاوية.

وأكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع في كلمته أهمية المؤتمر كحدث علمي وبحثي على المستوى المحلي والإقليمي تشارك فيه نخبة من الكفاءات السورية التي تخرجت في برامج هيئة التميز الأكاديمية وتتابع دراساتها العليا في الخارج إضافة إلى مجموعة من الباحثين السوريين المتواجدين في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا ورومانيا وذلك بهدف تبادل الخبرات ومواكبة كل ما هو جديد في أبحاث الوراثة الطبية وتطبيقات البيولوجيا الجزيئية وتشخيص الأمراض والتقانة الحيوية.

الدكتور محمد إياد الشطي رئيس الرابطة السورية لعلم الأمراض وعضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع نوه بمشاركة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة دمشق التي أعطت قيمة مضافة للمؤتمر إضافة إلى مشاركة الهيئات البحثية والجهات العلمية الأخرى مثل الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة الطاقة الذرية والهيئة العامة للتقانة الحيوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والروابط الطبية للأورام وأمراض وجراحة الصدر والجمعية الطبية للمولدين والنسائيين والمشافي الجامعية ومنظمة الصحة العالمية.

بدوره بين الدكتور غسان فندي نقيب أطباء سورية أن الكثير من الأمراض تتعلق بوجود طفرة أو خلل جيني أو خلل فوق الجيني يبدل في عمل بروتين معين ويؤثر على دورة حياة الخلية ودخولها بالموت الخليوي المبرمج مبينا أن المؤتمر علمي دقيق لتشجيع المزيد من البحث والمعرفة في مجال الجينات والمورثات والكيمياء البيولوجية مؤكدا استعداد النقابة لتقديم كل الدعم والعون المطلوب منها.

المهندسة هلا الدقاق رئيس هيئة التميز والإبداع لفتت إلى أهمية المؤتمر كخطوة لتوطين علم التقانة الحيوية في المراكز البحثية والجامعات مشيرة إلى أن قرارا اتخذ في مجلس التعليم العالي وبمبادرة من هيئة التميز والإبداع لتأسيس مركز أبحاث للعلاجات الحيوية في كلية الطب البشري بجامعة دمشق يضم بمجلس إدارته أعضاء من هيئة التميز والإبداع وهيئة الطاقة الذرية والهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التقانة الحيوية من أجل تركيز الاهتمام على العلاجات الحيوية والعمل على إنتاجها مبينة أن مخرجات هذا المؤتمر من أبحاث ودراسات سيتم تحويلها لهذا المركز من أجل إطلاق مجموعة من العلاجات والبداية ستكون لأورام الثدي والرئة.

الدكتور عصام زكريا الأمين مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق بين أن علم الأمراض الجزيئي هو علم جديد يمثل طب المستقبل سواء من ناحية التشخيص أو الوقاية أو العلاج فيمكن بوسيلة تشخيصية بسيطة ” نقطة دم بسيطة دون الحاجة لأخذ خزعة نسيجية لمعرفة نوع الورم ” اكتشاف وجود سرطان عند المريض أو عدم وجوده أو توقع حدوثه مبينا أن العلاج الجيني مهم حيث ان كثيرا من الأمراض لها أسس وأسباب جينية يمكن معالجتها أو الوقاية منها.

هيلانه الهندي

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