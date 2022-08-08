طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية متوقعة فوق المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة غداً بالانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي مترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 60 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 37 / 20

المنطقة الجنوبية 35 / 20

المرتفعات الجبلية 31 / 14

المنطقة الوسطى 33 / 22

المنطقة الساحلية 31 / 25

المنطقة الشمالية 36 / 23

منطقة الجزيرة 40 / 28

المنطقة الشرقية 39 / 25

منطقة البادية 37 / 22