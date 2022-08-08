غوتيريش: الأمم المتحدة لن تكون قادرة على وقف أي حرب نووية محتملة

طوكيو-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة غير قادرة على وقف أي حرب نووية محتملة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن غوتيريش قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليابانية طوكيو: “إن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على الرد بأي شكل من الأشكال على نزاع نووي محتمل لأنه في حالة نشوب حرب نووية عالمية ربما لن تعود هناك أمم متحدة قادرة على الاستجابة”.

وأكد غوتيريش أن الحرب النووية ستعني “تدمير الكوكب” داعياً القوى النووية العالمية للتعهد بعدم اللجوء إلى استخدام مثل هذه الأسلحة.

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