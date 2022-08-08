SCS-NET
الشريط الأخباري

غوتيريش: الأمم المتحدة لن تكون قادرة على وقف أي حرب نووية محتملة

2022-08-08

طوكيو-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة غير قادرة على وقف أي حرب نووية محتملة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن غوتيريش قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اليابانية طوكيو: “إن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على الرد بأي شكل من الأشكال على نزاع نووي محتمل لأنه في حالة نشوب حرب نووية عالمية ربما لن تعود هناك أمم متحدة قادرة على الاستجابة”.

وأكد غوتيريش أن الحرب النووية ستعني “تدمير الكوكب” داعياً القوى النووية العالمية للتعهد بعدم اللجوء إلى استخدام مثل هذه الأسلحة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

غوتيريش يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

نيويورك-سانا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم مساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved