مسؤولة أممية تطالب بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جنيف-سانا

طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا إلبانيز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت إلبانيز في تصريح صحفي أوردته وكالة وفا الفلسطينية أن العدوان الأخير على قطاع غزة انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية ولاسيما في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه القطاع جراء الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال داعية إلى رفعه.

وكانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أدانت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر ووصفته “بالعمل العدواني الصارخ”.

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