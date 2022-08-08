WhatsApp يضيف ميزة تتيح زيادة عدد المستخدمين في المجموعات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عن إضافة مزايا جديدة لتطبيق التواصل الفوري WhatsApp في إطار محاولاتها المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات أخرى مثل تلغرام.

وذكر الموقع الرسمي للشركة أن الميزة الجديدة تهدف إلى زيادة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات WhatsApp من 100 إلى 512 مستخدما إضافة إلى تمكين المشرفين على المجموعات وأعضائها من معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يخرجون منها في مدة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ الخروج.

ويختبر WhatsApp حاليا خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام أندرويد تمكن مشرفي المجموعات من فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.

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