فلسطين تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه على قطاع غزة مؤكدة أن الصمت الدولي عن إرهاب الاحتلال ومستوطنيه بات يشكل غطاء وحماية لهم يشجعهم على التمادي في انتهاكاتهم.

وأكدت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن إفلات الاحتلال الإسرائيلي المستمر من العقاب وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يعبران عن تورط المجتمع الدولي في استمرار معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني ونكبته.

وحذرت الخارجية من استمرار عمليات الاستيطان وهدم المنازل وجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ما يؤدي إلى القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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