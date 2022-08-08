سفارتا إندونيسيا والفلبين تقيمان مسابقة رياضية بالذكرى الـ 55 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا

دمشق-سانا

نظمت سفارتا إندونيسيا والفلبين في دمشق مسابقة ودية بلعبة البولينغ بمناسبة الذكرى الـ 55 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وذلك في مجمع دامسكينو مول في حي كفرسوسة بدمشق.

سفير إندونيسيا بدمشق واجد فوزي أعرب في كلمة عن أمنياته بأن يعزز هذا اللقاء الودي العلاقات والصداقة بين شعوب دول آسيا وسورية مشيراً إلى أن الرابطة حافظت على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال دمج القيم بين كل مجتمعات دولها عبر احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى والتمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

القائم بأعمال السفارة الفلبينية بدمشق فيدا ثريا فيرزوسا أعربت عن تقديرها لصمود الشعب السوري ومواجهته التحديات والصعوبات موضحة أن دبلوماسية الرياضة هي جانب مهم جداً في تعزيز التعاون الثقافي بين الفلبين وسورية وشكل من أشكال تطوير العلاقات.

وفي تصريح للصحفيين قال مدير الإدارة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية الدكتور زياد زهر الدين إن هذا النشاط الرياضي يعبر عن علاقة طيبة مع دول رابطة (آسيان) ومتميزة مع إندونيسيا والفلبين منوها بأهمية الاستفادة من هذه التجربة والنجاحات التي حققتها الرابطة في مختلف المجالات.

وأبدى المتسابقون من كلتا السفارتين سعادتهم بالمشاركة بهذه الفعالية الرياضية ولا سيما أن البولينغ من الألعاب الممتعة وتحظى بمتابعة جيدة من مختلف الشرائح العمرية فضلاً عن فوائدها الجمة وأبرزها تقوية العضلات وتعزيز المهارات الحركية وتقليل مستوى إجهاد الجسم وزيادة اللياقة البدنية.

وفي ختام المسابقة تم تتويج الحاصلين على المراكز الأولى والذين حصدوا النقاط الأكثر وسط أجواء تشجيعية من الحضور.

حضر الفعالية خالد شرف مدير إدارة آسيا وأفريقيا ووريف الحلبي رئيسة قسم الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين ودالين فهد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق.

ريم حشمه وهناء صقور

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