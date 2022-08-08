مسؤول إيراني: قدمنا رداً أولياً على مقترحات مورا

طهران-سانا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية أن المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة خلال المفاوضات على الأطراف الأخرى بما فيها إيران التي قدمت رداً أولياً عليها.

وقال المسؤول لوكالة إرنا الإيرانية “إن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة إلى دراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها” مشيراً إلى أنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة تم تبادل المواقف مع الأطراف الأخرى وعدد من المقترحات وجرى إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا.

وشدد المسؤول الإيراني على أن المبدأ الأساسي لبلاده في المفاوضات هو ضمان حقوقها ومصالح شعبها وقال “إن مخاوف فريقنا المفاوض كانت تتمثل في كيفية تنفيذ الاتفاق وتأمين المصالح الاقتصادية لإيران وتقديم الضمانات لها بشأن التنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة”.

من جهته قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه رداً على سؤال مراسل وكالة إرنا “إن المفاوضات في فيينا انتهت وستغادر الوفود المشاركة إلى عواصمها لاتخاذ قرار في هذا الصدد”.

وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رد مجموعة “4 زائد 1” والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النص الحالي وسيتصل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بوزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا.

من جهته طالب مستشار الفريق الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي واشنطن بنص يضمن احترام التزاماتها وقال في حسابه على موقع تويتر “أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحاً ويجب أن يضمن تنفيذه دون عوائق” مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الأفكار المقترحة من الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع المساهمات الأخرى لحل القضايا المتبقية.

وأضاف مرندي إن دور المنسق الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا حاسم لكن الأمر متروك للأطراف لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق اليوم انتهاء المحادثات بشأن صياغة مسودة نص الاتفاق النووي في فيينا.

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