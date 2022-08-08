الاتحاد أهلي حلب بطلاً لدوري كرة القدم لفئة الناشئين

دمشق-سانا

أحرز نادي الاتحاد أهلي حلب لقب بطولة دوري الناشئين لكرة القدم بعد فوزه على الفتوة بتسعة أهداف مقابل هدف وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب الفيحاء في دمشق ضمن التجمع النهائي.

وتوج أهلي حلب باللقب بعد فوزه على ناديي الحرية 4-1 والنواعير 1- 0 قبل أن يحقق فوزه الختامي على الفتوة وذلك ضمن التجمع النهائي للمسابقة.

وكان أهلي حلب تأهل إلى التجمع النهائي بتصدره المجموعة الثالثة من الدور الأول للمسابقة برصيد سبع نقاط يليه الكرامة بـ 4 نقاط ثم جبلة بـ 3 نقاط فالشباب بنقطة واحدة.

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