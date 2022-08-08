توزيع 594 مليون ليرة من أرباح مؤسسة التبغ على العاملين فيها

دمشق-سانا

تقديراً لجهودهم المبذولة ولمساهمتهم في تحقيق الأرباح تمت الموافقة على توزيع مبلغ 594 مليون ليرة سورية على جميع العاملين في المؤسسة العامة للتبغ من مجمل قيمة الأرباح الصافية التي حققتها المؤسسة لعام 2021 والبالغة 15.8 مليار ليرة.

وعن آلية احتساب نسبة الأرباح والمبالغ القابلة للتوزيع قال معاون مدير عام المؤسسة قتيبة خضور في تصريح لمراسل سانا “إن المؤسسة تضع في بداية كل عام معايير ومعدلات أداء بما ينسجم مع خطتها السنوية ومستوى تكاليفها وإيراداتها وذلك استنادا لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية”.

وأضاف خضور “عند صدور القوائم المالية الفعلية للسنة المالية تناقش المؤسسة وتدرس جداول التكاليف المعيارية والفعلية للسنة المالية موضوع البحث مع وزارة المالية من واقع القوائم المالية لكل أنشطة المؤسسة لاعتمادها أساسا في احتساب نسبة الأرباح الصافية الإضافية القابلة للتوزيع على العاملين”.

واشار خضور إلى أن المؤسسة تقوم بما يلزم لرفع سوية الأداء وتحسين إنتاجية العمال من خلال تأمين بيئة وظروف عمل مناسبة لهم وتحسينها لجهة تقديم كل ما يلزم من تعويضات كالحوافز وطبيعة العمل والاختصاص والمكافآت التشجيعية وغيرها والسعي إلى تحسينها إضافة إلى المزايا العينية المقدمة للعاملين كالعلاج والكساء المجاني والوجبة الغذائية وتخديمهم بوسائط النقل.

وكانت وزارة الصناعة وافقت أمس على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز تقديراً لجهودهم المبذولة.

لؤي حسامو

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