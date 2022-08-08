الروسي مدفيديف يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي

سيدني-سانا

احتفظ الروسي دانييل مدفيديف اليوم بصدارة ترتيب محترفي كرة المضرب في العالم للأسبوع الثامن على التوالي ليصل بذلك إلى الأسبوع 12 بصدارة التصنيف العالمي ككل متعادلاً مع الألماني بوريس بيكر.

وكان مدفيديف توج بأول ألقابه هذا العام بعد فوزه بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة منهياً سلسلة من خمس هزائم توالياً في المباريات النهائية.

وحسب البيانات الجديدة للتصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر اليوم الإثنين حل الألماني ألكسندر زفيريف في المرتبة الثانية تلاه الإسباني رافائيل نادال في المركز الثالث ثم مواطنه كارلوس ألكاراس في المركز الرابع وجاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس فالصربي نوفاك دجوكوفيتش في المركز السادس.

المركز السابع يأتي به النرويجي كاسبر روود يليه بالمركز الثامن الروسي آندريه روبليف ثم الكندي فيليكس آوجيه ألياسيم تاسعاً.

وحسب التصنيف الجديد تقدم كل من البولندي هوبرت هوركاش والبريطاني كاميرون نوري مرتبة ليحتلا المركزين العاشر والـ 11 على التوالي.

وجاء تقدم الثنائي هوركاش ونوري على حساب الإيطالي يانيك سينر المتراجع مرتبتين عقب قراره هذا الموسم عدم المشاركة في دورة واشنطن التي أحرز لقبها العام الماضي.

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