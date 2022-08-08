موسكو: وارسو تسعى إلى السيطرة على قطاعات مهمة في اقتصاد كييف

موسكو-سانا

حذرت إدارة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي من سعي بولندا إلى فرض سيطرتها على قطاعات واعدة في الاقتصاد الأوكراني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إدارة الجهاز قولها في بيان اليوم إن “بولندا تريد فرض سيطرتها على أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأوكراني ولا سيما الزراعة إذ تم بالفعل تنظيم شراء المنتجات بأسعار منافسة”.

ولفت البيان إلى أن “بولندا تستثمر في إنشاء بنية تحتية للنقل من أجل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون عوائق إلى أوروبا والأسواق الأخرى” معتبراً أن خطط وارسو مدعومة بالقوانين المعتمدة في نظام أوكرانيا الذي يسمح ببيع المؤسسات الصناعية الحكومية بخصم 50 بالمئة.

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