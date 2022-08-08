القاضي مراد: أعداد الراغبين بالترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في ازدياد

دمشق-سانا

تفقد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي سير عملية استقبال طلبات الراغبين بالترشح لانتخابات أعضاء مجلس محافظة دمشق في مبنى المحافظة.

وأوضح المستشار مراد في تصريح لمراسل سانا أن أعداد الراغبين بالترشح شهدت أمس واليوم ازدياداً مقبولاً حيث يقدم المرشح أوراقه بكل سهولة ويسر نتيجة التنظيم الدقيق والكادر المخصص لاستقبال الطلبات وتأمين جميع المستلزمات الخاصة بذلك.

وأشار مراد إلى أن غالبية الطلبات المقدمة مقبولة لاستيفائها الشروط القانونية حيث تقوم لجان الترشيح القضائية بدراسة الطلبات بدقة والتحقق من الوثائق وفقاً للشروط المطلوبة وتسهيل أمور المرشحين مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب أن نكون بنائين وفاعلين للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار.

بدوره محافظ دمشق أكد أن المحافظة أمنت جميع التجهيزات اللوجستية ومستلزمات عملية استقبال طلبات المرشحين مبيناً أن مركز خدمة المواطن الرئيسي في مبنى المحافظة مستمر بالعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً ويستطيع الراغب بالترشح استصدار جميع الوثائق المطلوبة منه إضافة إلى مراكز الخدمة التي تفتح أبوابها طيلة فترة الدوام الرسمي.

وأكد كريشاتي أهمية دور أعضاء مجلس المحافظة ومساهمتهم في اتخاذ القرارات إضافة لكونهم صلة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية.

شارك في الجولة أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات ورئيس اللجنة القضائية الفرعية بدمشق.

فراس صافي

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