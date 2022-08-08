زينة عزام موهبة واعدة في رياضة الكيك بوكسينغ بالسويداء

السويداء-سانا

فرضت اللاعبة زينة عمر عزام نفسها كإحدى المواهب الصاعدة برياضة الكيك بوكسينغ في السويداء بعد تقديمها مستوى فنياً جيداً مكنها مؤخراً من الفوز بتجارب انتقاء المنتخب الوطني للشابات تحضيراً للبطولة العربية المقررة إقامتها بدمشق خلال الشهر القادم .

زينة 16 عاماً المنتسبة لنادي العربي قالت خلال حديثها لمراسل سانا: “إنها بدأت مع رياضة الكيك بوكسينغ قبل ثلاث سنوات وتشجعت للمتابعة والاستمرارية فيها بعد تطور مستواها وتحقق الاستفادة لها من هذه الرياضة التي ساهمت بتقوية شخصيتها وتعزيز ثقتها بنفسها”.

وذكرت زينة التي سبق لها الفوز ببطولات على مستوى المحافظة أنها تتابع تدريباتها بشكل يومي دون انقطاع وتسعى للاستفادة من كل ما يقدم لها من مدربها من معلومات للارتقاء بمستواها نحو الأفضل وتحقيق طموحاتها بالوصول إلى مراحل عالمية متقدمة في ميدان هذه الرياضة.

وأشارت زينة إلى أن رياضة الكيك بوكسينغ أصبحت ملازمة لها في تفاصيل حياتها تماشياً مع متابعة تحصيلها العلمي مبينة كيف تتلقى الدعم والتشجيع من مدربها وأهلها ما خلق لها حافزاً أكبر للمشاركة بالبطولات والمنافسة فيها وحصد مراكز متقدمة.

ووفقاً للمدرب ضياء الشوفي فإن زينة لاعبة نشيطة ومتزنة وملتزمة بالتدريبات وتنفيذ التعليمات الموكلة لها وتملك إرادة قوية لتحقيق الفوز مع وجود طموح لديها لتطوير نفسها وقدرة جيدة للاستيعاب الفني لمهارات هذه الرياضة كما تتميز بقوة بدنية لذلك تم تأهيلها للمشاركة للعب بنظام الفول كونتاكت الذي يتطلب ذلك.

وحسب رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية بالسويداء راضي الحمد فإن زينة تمثل مشروع بطلة رياضة نظراً للإمكانات الفنية التي تمتلكها واستيعابها وفهمها الجيد لرياضة الكيك بوكسينغ وحبها للمنافسة والفوز وإصرارها على التحدي مؤكداً أهمية توفير الدعم لها من معسكرات وبطولات وغيرها بغية الوصول إلى طموحاتها .

عمر الطويل

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