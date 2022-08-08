استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.. نادي الكرامة يتعاقد مع البرازيلي سافيو

حمص-سانا

تعاقد نادي الكرامة مع اللاعب البرازيلي جواو سافيو لينضم إلى فريق كرة القدم الذي سيشارك في الدوري الممتاز.

وفي تصريح لـ سانا ذكر مدرب الفريق فواز مندو أن اللاعب البرازيلي شارك فور تعاقده في الحصص التدريبية وأن التعاقد مع المحترفين من شأنه تدعيم الفريق وزيادة فرصه في الفوز موضحاً أن الفريق حالياً بحاجة إلى مهاجم وصانع ألعاب وهناك العديد من الأسماء المطروحة ومن المتوقع أن يتم استكمال تشكيلة الفريق قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن النادي أنهى التعاقد مع عدد من اللاعبين مثل مصعب بلحوس وأحمد الشيخ وأحمد كنعان وهيثم اللوز وابراهيم الزين ومنهل طيارة وعبد الملك عنيزان وهمام أبو سمرة وتامر الحج محمد وعدي عيد ومحمود الأسود وعمرو جنيات وعماد الحموي وعامر تركاوي وعلي خليل وجهاد بسمار إضافة إلى ستة لاعبين شباب تم ترفيعهم إلى الفريق الأول.

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