91 مترشحاً إلى انتخابات المجالس المحلية في طرطوس خلال ثلاثة أيام

طرطوس-سانا

أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة طرطوس القاضي غسان أسعد أن عدد المتقدمين بطلبات الترشح لانتخابات المجالس المحلية منذ يوم الجمعة الماضي وحتى نهاية يوم أمس بلغ 91 متقدماً.

وأشار أسعد في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المتقدمين هم من مختلف شرائح المجتمع داعياً الذين يجدون في أنفسهم المقدرة والكفاءة لتمثيل المواطنين في هذه المجالس إلى أن يبادروا لتقديم طلباتهم لافتاً إلى أن لجان الترشيح تقوم بتبسيط الإجراءات وفق النظام والقانون وصولاً إلى موعد هذه الانتخابات.

ونوه أسعد بوجود ثلاث لجان لقبول طلبات الترشح في مبنى المحافظة وتم التوجيه لكل الدوائر التي تصدر الوثائق الخاصة بطلبات الترشح للعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً وهي دوائر الأحوال المدنية والسجل العدلي واتحادا الفلاحين والعمال وكل الجهات التي تصدر البيانات الخاصة والمطلوبة للترشيح من سجل تجاري أو صناعي بالنسبة للفئتين (أ) و (ب).

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