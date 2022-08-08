بيسكوف: لا يوجد تفاوض مع نظام كييف حالياً

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عدم وجود أساس حالياً لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد ابتعاد النظام الأوكراني عن المفاوضات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: “لا يمكن عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي إلا بعد أن يقوم وفد من المفاوضين من الطرفين بجميع واجباته وهذا العنصر مفقود لذلك لا توجد حاليا متطلبات وشروط مسبقة لمثل هذا الاجتماع”.

ولفت بيسكوف إلى أن وفد المفاوضين الأوكرانيين ابتعد عن الأمر ولا توجد عملية تفاوض بين موسكو وكييف حالياً.

وتعليقاً على قول رئيس النظام الأوكراني أمس أن كييف سترفض التفاوض مع موسكو في حالة إجراء استفتاءات في بعض المناطق للانضمام إلى روسيا قال بيسكوف: ليست روسيا من تسعى لإجراء الاستفتاء وعلى رئيس النظام الأوكراني أن يفهم لمن يوجه بياناته لمواطني المناطق التي تريد الانضمام إلى روسيا أم لمواطني روسيا مضيفاً إنه “إذا كان الأمر يتعلق بمواطني روسيا وقيادتها فنحن العنوان الخطأ وعليه أن يلجأ إلى مواطنيه ويسأل لماذا يوجد كثيرون منهم لا يريدون العيش في بلادهم”.

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