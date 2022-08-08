رئيس منطقة زابوروجيه يوقع على مرسوم لإجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا

زابوروجيه-سانا

أعلن رئيس منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أنه وقع على مرسوم بشأن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المنطقة للأراضي الروسية وسط إجماع جميع الحاضرين.

وجاء إعلان باليتسكي في إطار منتدى الحركة الاجتماعية لمنطقة زابوروجيه “نحن مع روسيا” الذي انعقد اليوم في مدينة ميليتوبول وبحضور أكثر من 700 مندوب من جميع أنحاء المنطقة.

ولفتت وكالة نوفوستي إلى أن إجراء الاستفتاء وإعادة توحيد منطقة زابوروجيه مع روسيا حظي بموافقة جميع الحاضرين في المنتدى.

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