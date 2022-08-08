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بدء إصلاح عطل طارئ على أحد خطوط المياه المغذية لحي المهاجرين بدمشق

2022-08-08

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها حدوث عطل طارئ على أحد الخطوط المغذية لحي المهاجرين بدمشق ما أدى إلى إيقاف ضخ المياه عنه.

رئيس دائرة صيانة الشبكات في المؤسسة بشار العطار بين في تصريح لمراسل سانا أنه وبعد ورود شكوى عن وجود تسرب للمياه من أحد الخطوط الرئيسية بقطر 300 مم في طلعة الشمسية بحي المهاجرين توجهت الورشات للمكان وتبين وجود تسرب للمياه في الخط مشيراً إلى أن ورشات الإصلاح استعانت بالآليات لتسريع عمليات الحفر وسيعود ضخ المياه لما كان عليه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

مهند سليمان

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