لوغانسك: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في القوات والعتاد

لوغانسك-سانا

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إيفان فيليبونينكو اليوم عن تكبيد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في القوات والمعدات العسكرية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن فيليبونينكو قوله إن “قوات لوغانسك تمكنت من القضاء على 53 جندياً أوكرانياً خلال اشتباكات مسلحة أمس إضافة إلى تدمير أربع ناقلات جند مدرعة وسبع سيارات عسكرية خاصة”.

وأضاف فيليبونينكو إن “المهندسين الميدانيين في لوغانسك قاموا أمس بتطهير أكثر من خمسة هكتارات في منطقتي سموليانينوفو وشيبيلوفكا من المتفجرات والألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency