عالم روسي يحذر من العواقب السلبية لتكرار الإصابة بكوفيد 19

موسكو-سانا

كشف عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف أنه بعد كل إصابة بفيروس كورونا تتعقد عواقبه السلبية الخطيرة أكثر فأكثر.

وقال كريوتشكوف في تصريح لصحيفة إزفيستيا الروسية إن “الخطورة تكمن في تكرار الإصابة بين الأشخاص متوسطي العمر الأصحاء نسبيا حيث يشعر المصاب بصداع متكرر في الرأس وقلق واضطراب في التركيز وحتى الكآبة إضافة إلى ازدياد التعرق وتسارع النبض فيما يتسبب فيروس كورونا عند البعض بتساقط الشعر وفقدان حاسة الشم” لافتاً إلى أنه بعد ظهور متحور أوميكرون اختفت هذه الأعراض تقريبا.

وأشار إلى أن حالة تكرار الإصابة بالفيروس أصبحت شائعة لأن أوميكرون يخلق مناعة أضعف بكثير من المتحورات الأخرى تستمر فترة قصيرة فقط مشدداً على أنه من الضروري إعادة التلقيح ضد الفيروس بعد مضي ستة أشهر على التلقيح الأساسي من أجل تعزيز مناعة الجسم والوقاية من الإصابة بالمسار الحاد للمرض وعموماً لكي يكون مسار المرض خفيفاً.

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