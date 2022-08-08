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الداخلية تمدد العمل في بعض وحداتها خلال الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية

2022-08-08

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد العمل في مديريات الأحوال المدنية ومراكز السجل المدني وإدارة الأمن الجنائي وفروعها في السجل المدني وإدارة الأمن الجنائي وفروعها في جميع المحافظات حتى الساعة الثامنة مساء من كل يوم ليتسنى للراغبين الحصول على وثائق الأحوال المدنية وخلاصة السجل العدلي من أجل الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.

وذكرت الوزارة في إعلان لها اليوم أن التمديد جاء انطلاقاً من حرصها على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على هذه الوثائق.

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