الدفاع الروسية توثق عمل راجمات (غراد) باستهداف مواقع أوكرانية-فيديو

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو حول العمل القتالي لأطقم أنظمة راجمات الصواريخ من طراز (غراد) خلال استهدافها وتدميرها مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من المناطق.

وأظهرت مقاطع الفيديو تلقي طاقم بطارية (غراد) بيانات من قوات استطلاع المدفعية وأطقم الطائرات المسيرة المتقدمة واتخاذه مواقع مناسبة لإطلاق النار واستهداف المواقع المحددة للقوات الأوكرانية.

وحسب المقاطع تقوم أطقم البطارية بإخلاء موقع إطلاق النار لتتم إعادة تحميل الراجمة بالصواريخ في أماكن احتياطية والانتقال إلى مواقع جديدة لضرب أهداف تم تحديدها من قبل وحدات الاستطلاع.

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