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استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان على قطاع غزة

2022-08-08

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته بقصف لطيران الاحتلال على منطقة السامر وسط القطاع يوم أمس .

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 45 شهيدا بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 مصاباً بجروح مختلفة كما أسفر العدوان عن تدمير 9 أبنية سكنية وإلحاق أضرار بأكثر من 1500 منزل فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات الاحتلال في أطراف القطاع والأراضي المحتلة 1948.

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