الحسكة.. أضرار مادية ونزوح عدد من الأهالي جراء عدوان تركي على منطقة أبو راسين

الحسكة-سانا

كثفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على عدة مناطق بريف الحسكة الشمالي وقصفت بالمدفعية الثقيلة فجر اليوم منطقتي الدرباسية وأبو راسين.

وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قصفوا بالمدفعية الثقيلة فجر اليوم قرية جطل غرب الدرباسية بريف الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار بعدد من المنازل والممتلكات وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاحتماء بالأقبية لشدة الانفجارات.

وذكر المراسل أن العدوان التركي الوحشي أدى إلى نزوح عدد من أهالي قرية جطل لفترات متفاوتة باتجاه القرى المجاورة بالريف الشمالي.

وفي سياق اعتداءاتها أيضاً استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقذائف برج الاتصالات “سيريتل” في بلدة أبو راسين بالريف الشمالي ما أدى إلى انهيار الجزء الأعلى منه.

وتواصل قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة بالريف الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.

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