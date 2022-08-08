زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

موسكو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر شرق جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن يلينا سيمينوفا رئيسة محطة مراقبة الزلازل يوجنو ساخالينسك قولها في بيان اليوم إن “مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومتراً إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومتراً”.

وتقع جزر الكوريل في منطقة زلزالية بركانية نشيطة وهي خمسون جزيرة تمتد على أكثر من ألف كيلومتر وتتبع لمقاطعة سخالين الروسية.

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