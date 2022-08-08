مارسيليا يفوز على ستاد ريمس برباعية في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

فاز فريق مارسيليا على ضيفه ستاد ريمس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف فريق مارسيليا كل من اللاعبين ووت فايس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13 ونونو تافاريس في الدقيقة 45 ولويس سواريز (هدفين) في الدقيقتين 75 و90 في حين سجل هدف ستاد ريمس الوحيد اللاعب فلوريان بالوغون في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة حصد مارسيليا أول 3 نقاط في المسابقة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر وليل صاحب المركز الثاني في حين بقي ستاد ريمس دون رصيد في المركز الثامن عشر.

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